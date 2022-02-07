شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش للاعبى المنتخب: قدمتم أداء بطوليا فى تاريخ الكرة المصرية وأنا فخور بكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم، عن فخره بلاعبى المنتخب بعد الأداء الذى قدموه خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية فى الكاميرون، التى خسرها الفراعنة أمام نظيره السنغالى والحصول على المركز الثانى ووصافة القارة السمراء، مشيرا إلى أنهم قدموا أداءً بطوليًّا فى واحدة من تاريخ كرة القدم المصرية.

وكتب كيروش، عبر حسابه على تويتر: "الشباب.. ليس لدي سوى بضع كلمات متواضعة لأشاركها معكم من أعماق قلبى، أشعر بالفخر بكم جميعاً وأشكركم جزيل الشكر على كل ما فعلتموه لمنتخب مصر".



كارلوس كيروش

وأضاف كيروش: "أنتم تستحقون أن تعودوا إلى الوطن، وأن يتم تذكيركم كلاعبين كتبوا معًا صفحة أداء بطولى فى تاريخ كرة القدم المصرية.. أراكم لاحقا.. مع امتنانى".



كيروش

وخسر منتخب مصر لقب كأس الأمم الأفريقية بعد الهزيمة من السنغال بنتيجة 4 / 2 فى ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد باستاد أولمبى فى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح كل من: أحمد سيد زيزو ومروان حمدي، بينما أهدر محمد عبد المنعم ومهند لاشين، وسجل للسنغال كاليدو كوليبالى وعبدو ديالو وبامبا ديانج وساديو ماني، بينما أهدر بونا سار.