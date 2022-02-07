بنتيجة تاريخية.. الهلال السعودي يكتسح الجزيرة ويضرب موعد مع تشلسي

ضرب الهلال السعودي، بطل آسيا، موعداً مع تشلسي الإنكليزي بطل أوروبا، في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية بعد أن ألحق خسارة ساحقة بنظيره الجزيرة الإماراتي 6-1، الأحد، في أبو ظبي، هي الأعلى في تاريخ البطولة.



وكان السد القطري حقق أعلى نتيجة في البطولة بفوزه العريض على الترجي التونسي 6-2 في المباراة على المركز الخامس في نسخة عام 2019.



وجاءت أهداف الهلال عن طريق كل من النيجيري أوديون إيغالو (36) والبرازيلي ماثيوس بيريرا (40)، ومحمد كنو (57)، وسالم الدوسري (77) والمالي موسى ماريغا (88)، والبيروفي اندريه كاريلو (90+2 من ركلة جزاء)، فيما جاء هدف الجزيرة الوحيد عن طريق المالي عبدالله ديابي (14).



ويطمح الفريق السعودي إلى تحقيق إنجاز تاريخي في هذه البطولة عبر سعيه إلى لقب أوّل للأندية الآسيوية التي وصلت مرتين إلى المباراة النهائية من دون التمكّن من إحراز اللقب، لكن مهمته لن تكون سهلة في مواجهة الفريق اللندني بطل أوروبا عندما يتواجهان الأربعاء المقبل.



وسبق لناديي كاشيما انتلرز الياباني والعين الإماراتي أن بلغا نهائي هذه البطولة عامي 2016 و2018 لكنهما اكتفيا بالوصافة أمام المنافس نفسه ريال مدريد الإسباني.



وبدأ الشوط الأول سريعًا وبضغط من فريق الجزيرة، الذي كاد أن يقص شريط الأهداف مبكرًا لولا تصدي عبدالله المعيوف الذي انقذ الموقف (1)، واستمر ضغط الجزيرة واستحواذه على الكرة في منتصف الملعب دون أي تهديد على المرمى الهلالي (6).



ورد الهلال عن طريق سالم الدوسري الذي سدد كرة قوية، ولكن حارس الجزيرة تصدى لها (12).



واستطاع نادي الجزيرة قص شريط الأهداف بعد أن استغل ديابي تمريرة زميله محمد ربيع ليقابل المرمى الهلالي ويضع الكرة في الشباك (14).



وتمكن محمد كنو ببراعة ومهارة من عبور مدافعي الجزيرة ليمرر كرة عرضية لزميله إيغالو، الذي حولها برأسه داخل المرمى معلنًا هدف التعادل للفريق السعودي (37).



وخاض إيغالو أوّل مباراة رسمية له مع الهلال بعد قدومه من فريق الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية متصدرًا لترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 12 هدفاً.



وبعد مرور دقيقتين فقط تمكن الهلال من إحراز الهدف الثاني بواسطة ماثيوس بيريرا بعد تيكي تاكا هلالية ليتقدم "الزعيم" بثنائية (39).



وواصل الهلال نهجه الهجومي في الشوط الثاني، عبر تسديدة قوية من بيريرا من خارج منطقة الجزاء لتعتلي عارضة أصحاب الأرض بسنتيمترات قليلة (46).



وتحصل الهلال على ركلة ركنية نفذها بيريرا متقنة لتصل إلى رأسية محمد كنو الذي وضعها في الشباك برأسه معلنًا تقدم الهلال بثلاثية (56).



وأجرى مدرب الجزيرة بعدها ثلاثة تغييرات في رغبة منه لاستعادة توازن الفريق، ولكن الوقت كان يمضي دون تهديد من الفريقين، وكاد إيغالو يضيف الهدف الرابع بعد استغلاله لتمريرة سالم الدوسري ولكن كرته تصدى لها علي خصيف (64).



وبعد مرور 65 دقيقة، هدأ إيقاع المباراة وأصبح الجزيرة في حالة دفاعية مع استحواذ هلالي دون خطورة.



واستطاع سالم الدوسري أن يقود هجمة مرتدة ويلعب ثنائية مع موسى ماريغا لتعود للدوسري الذي وضعها في المرمى بمهارة عالية بعد ما راوغ الحارس ليتقدم الزعيم برباعية (78).



وفي الدقيقة 87 أضاف ماريغا هدفًا خامسًا للهلال بعد انهيار فريق الجزيرة، وفي الوقت بدل الضائع أضاف كاريلو الهدف السادس للفريق من ركلة جزاء (90+2) لتنتهي المباراة بفوز ساحق للزعيم



(فرانس برس)