شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال موسيماني للاعبي الأهلي عن مواجهة بالميراس في مونديال الأندية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيمانى المدير ألفنى للأهلى جلسة مع لاعبى ألفريق الأحمر حذرهم من خطورة وقوة بالميراس البرازيلى خلال المباراة التى ستجمعهما غدا فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، وطالبهم بضرورة التركيز الشديد والتحلى بالهدوء وشخصية الأهلى التى حسمت ألفوز على مونتيرى فى المباراة الماضية بربع نهائى مونديال الأندية.

وأكد موسيمانى للاعبى الأهلى أن مباراة بالميراس لن تكون سهلة، فى ظل سعى ألفريق البرازيلى للثأر من هزيمة النسخة الماضية وتخطى الأهلى من أجل بلوغ المباراة النهائية، بخلاف أن حالة بالميراس ألفنية فى الموسم الحإلى أفضل مما كان عليها فى الموسم الماضي، التى لم يقدم خلالها مستويات قوية.

على جانب آخر، عقد بيتسو موسيمانى المدير ألفنى للأهلى جلسة مع لاعبى ألفريق الأحمر حذرهم من خطورة وقوة بالميراس البرازيلى خلال المباراة التى ستجمعهما غدا فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، وطالبهم بضرورة التركيز الشديد والتحلى بالهدوء وشخصية الأهلى التى حسمت ألفوز على مونتيرى فى المباراة الماضية بربع نهائى مونديال الأندية.

وأكد موسيمانى للاعبى الأهلى أن مباراة بالميراس لن تكون سهلة، فى ظل سعى ألفريق البرازيلى للثأر من هزيمة النسخة الماضية وتخطى الأهلى من أجل بلوغ المباراة النهائية، بخلاف أن حالة بالميراس ألفنية فى الموسم الحإلى أفضل مما كان عليها فى الموسم الماضي، التى لم يقدم خلالها مستويات قوية.