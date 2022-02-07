شكرا لقرائتكم خبر عن آية عبد الهادي عضوا فى لجنة الكرة النسائية بمنطقة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت منطقة الجيزة لكرة القدم، تعيين آية عبد الهادي، لاعبة ومدربة كرة القدم، في منصب عضو لجنة الكرة النسائية بالمنطقة، لتطوير اللعبة والاهتمام بالعنصر النسائي وتوسيع قاعدة المشاركة في المستقبل.

وشهدت انتخابات الجبلاية الأخيرة وجود وجه نسائي وحيد داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، هي الدكتورة دينا الرفاعي، التي فازت بعضوية اتحاد الكرة المصري ضمن قائمة جمال علام.



اية عبد الهادى مع الدكتورة دينا الرفاعى عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة

ومنذ أن ظهرت "الرفاعي" على الساحة الرياضية وهي تتحدث بشغف عن الكرة النسائية، وكيفية الاهتمام بها وتطويره، وخلال وجودها باتحاد الكرة في المرة الأولى وعدت حينها بالعمل على قدم وساق من أجل تطوير اللعبة في مصر.



دورة مدربى الكرة النسائية

وبدأ مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة جمال علام فى دراسة ملف الهيكلة الإدارية فى كل اللجان العاملة بالجبلاية، وما زال الموقف غامضا بشأن لجنة الحكام التى يترأسها عصام عبد الفتاح، حيث إن هناك تكفيرا فى الاستعانة بخبير أجنبى يتولى الإشراف على الملف.