شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ12 بدورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الإثنين، مواجهات قوية فى إطار الجولة الثانية عشرة بدورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2021/2022.

وتشهد مواجهات اليوم لقاءات بين كل من: الزهور مع الأهلى و وادى دجلة مع الزمالك و الطيران مع الصيد و سبورتنج مع الجزيرة وهليوبوليس مع سموحة و أصحاب الجياد مع الشمس.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة عن إقامة لقاء القمة بين الأهلى و الزمالك بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.

وشهدت قمة الدور الأول من دورى سيدات الطائرة فوز الأهلى بنتيجة 3/0 والتى أقيمت على صالة الشرقية للدخان.

ويطمح فريق الأهلي فى الفوز بمواجهات الدور الثانى من أجل مواصلة الزحف والاحتفاظ باللقب، ويسعى فريق نادى الزمالك لتصحيح الأوضاع هذا الموسم من أجل المنافسة على اللقب الذى يستحوذ عليه غريمه التقليدى الأهلى لمدة سنوات عديدة حتى دخل موسوعة جينيس بتحقيقه عدد مرات فوز متتالى فى المباريات.