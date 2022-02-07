شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية يوم الأحد 6 \2 \2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية يوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022، الكثير من الأحداث الرياضية المهمة، على رأسها تخفيض عقوبة كيروش لمباراة واحدة، وتخصيص الأهلى طائرة لنقل 5 لاعبين من الكاميرون للإمارات.

منتخب مصر يخسر أمام السنغال بركلات الترجيح ويفقد بطولة أمم أفريقيا

خسر منتخب مصر لقب كأس الأمم الأفريقية بعد الهزيمة من السنغال بنتيجة 4 / 2 فى ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي فى المباراة التي جمعتهما مساء الأحد باستاد أولمبي فى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.د

أبو جبل رجل مباراة نهائي إفريقيا بين مصر والسنغال

حصل محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية والتي جمعتهما مساء الأحد على استاد أولمبيه في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

الأهلي يوفر طائرة خاصة لنقل 5 لاعبين من الكاميرون إلى الإمارات

استقر مسئولو النادي الأهلي، بالاتفاق مع نظرائهم فى اتحاد الكرة ووزارة الرياضة، على تجهيز طائرة خاصة لنقل لاعبي الأهلي بالمنتخب الوطني من الكاميرون إلى الإمارات للانضمام للمارد الأحمر فى مونديال الأندية.

وافق يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على منح محمد صلاح نجم منتخب مصر يوما إجازة إضافيا حال فوزه بكأس أمم أفريقيا مع الفراعنة الليلة أمام السنغال.