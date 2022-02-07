مدرب المنتخب: قادرون على تخطى السنغال والصعود لكأس العالم

القاهرة - سامية سيد - أكد ضياء السيد، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن محمد صلاح لاعب كبير، ومن أهم لاعبي العالم، وشعر وقت الخسارة بالاستياء والضيق، لأنه أراد تحقيق بطولة لمنتخب بلده بعدما نجح على المستوى الأوروبي.

وقال ضياء السيد، في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء أمام السنغال: "إن شاء الله يحقق صلاح التأهل لكأس العالم مثل باقي عناصر الفريق، وبالطبع هو حزين للغاية لعدم رفع الكأس".

وأضاف المدرب العام للفراعنة: "في البطولات المجمعة يكون مستوى الفريق فيه تصاعديا، وشخصية الفريق ظهرت في مرحلة خروج المهزوم باللعب أمام منتخبات كبرى وتفوقنا على منتخبات كبيرة".

وتابع ضياء السيد: "دخلنا البطولة والجمهور في مصر لا يتوقع الوصول لأبعد شيء فيها لأننا نجدد الفريق، وأتمنى أن نتجاوز السنغال ونتأهل لكأس العالم، بالطبع كان هناك إرهاق شديد؛ لأن هذه المباراة الرابعة التي نلعب فيها 120 دقيقة، وعلى الرغم من ذلك كانت لنا فرصة في نهاية المباراة".