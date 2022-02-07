شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: محمد عبد المنعم من مكاسب البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق مصطفى، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، إنه كان لدينا أمل في حصد اللقب الثامن، وشعرنا بأن اللاعبين أدوا ما عليهم، وهناك مكاسب كثيرة من هذه البطولة على المستوى الفني، فجميع اللاعبين بذلوا مجهودا كبيرا ومدرب الأحمال واضح عمله مع المنتخب وظهور اللاعبين بهذا الأداء رغم الأداء.

وقال مصطفى تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: "ظهر على لاعبي المنتخب الإجهاد في بداية الشوط الأول، كيروش تعامل بذكاء مع الإجهاد وتغيير مركز صلاح في الهجوم، ومنتخب السنغال لم يمر بظروف منتخبنا طوال مشوار البطولة، كيروش اعتمد على كل اللاعبين في البطولة باستثناء محمود جاد ومروان داوود".

وأضاف: "محمد عبد المنعم من مكاسب البطولة لصغر سنه وسرعته في الأداء، وأبو جبل يستحق أفضل حارس في البطولة، أبو جبل سبب أساسي في صعود منتخب مصر للنهائي".