شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الستار صبري: ساديو ماني معملش حاجة في النهائي الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الستار صبري، نجم المنتخب الوطني السابق، أن السنغالي ساديو ماني لم يقدم أي شيء يذكر في لنهائي أمام المنتخب الوطني، موضحا أن إمام عاشور قدم مباراة كبيرة، خاصة أن لعب في مركز غير مركزه.

وقال صبري، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: "لا بد من وجود معسكر للمنتخب قبل مباراتي السنغال، ولا بد من مباريات ودية استعدادا للمباراة الفاصلة من تصفيات المونديال".

وأضاف نجم منتخب مصر سابقا: "أتمنى أن يبدأ معسكر للمنتخب الووطني لمدة ثلاثة أسابيع قبل الدور الحاسم من تصفيات المونديال، يفضل أن ينطلق المعسكر في بداية شهر مارس وليس يوم السابع من مارس كما هو محدد مسبقا".

وتابع: "التجمع القادم يجب أن يكون في فترة كافية؛ لأن المنتخب حينما يتجمع في معسكرات طويلة يبدأ التجانس بين الجميع ويصب في مصلحة المنتخب".

كما يرى نجم المنتخب الوطني السابق أن غياب البرتغالي كارلوس كيروش عن مباراة النهائي للإيقاف أثر سلبيا على اللاعبين، موجها الشكر للاعبين والجهاز الفني بعد الانسجام الكبير الذي ظهر داخل المنتخب في البطولة.

وأكد أن منتخب مصر مر بالمشوار الأصعب في البطولة وتجاوز العديد من الصعوبات، منها الإجهاد الذهني والبدني والإصابات العضلية الكثيرة.

واختتم نجم منتخب مصر سابقا تصريحاته قائلا: "كل لاعبي المنتخب قدموا ما عليهم، وسلكوا الطريق الصعب وتأثروا بالمجهود الكبير من خوض 4 مباريات بالأشواط الإضافية".