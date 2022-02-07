شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: خسارة أمم إفريقيا ستكون حافزا أكبر للصعود لكأس العالم 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف طارق مصطفى، مدرب منتخب مصر السابق، أن اللاعبين قدموا بطولة كبيرة ولم يبخلوا بأي جهد لتحقيق اللقب الأفريقى، بالبطولة التى أقيمت بالكاميرون، ولكن ركلات الترجيح لم تكن مع الفراعنة قائلا: "ركلات الترجيح لم تكن معنا مثل المباريات الماضية".

وقال طارق مصطفى، فى تصريحات تليفزيونية: "خسارة كأس الأمم الأفريقية ستكون أكبر حافز لصعود المنتخب لكأس العالم في قطر 2022".

وأشار إلى أنه يجب على اللاعبين أن يفخروا بأنفسهم وبكل ما قدموه على مدار البطولة.

وفقدت مصر اللقب الأفريقى أمام السنغال فى النهائى الذى أقيم بالكاميرون، حيث انتهى الوقت الأصلى بالتعادل السلبى، وتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح، التى حسمت فوز السنغال 4\2.