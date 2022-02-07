شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي: المنتخب قدم كل ما عليه.. وأبو جبل أفضل من ميندي في البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أحمد ناجي، مدرب الحراس في منتخب مصر السابق، ومدرب حراس سموحة الحالي، أن اللاعبين قدموا بطولة كبيرة وقدموا كل ما عليهم طوال البطولة.

وقال ناجي، في تصريحات تليفزيونية: إن محمد أبوجبل قدم بطولة مميزة، وكان أفضل من إدوارد ميندي الذي حصل على أفضل حارس من قبل كاف.

وتابع: "أشكر لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني على كل ما قدوموه طوال مشوار البطولة".

وخسرت مصر بطولة أمم أفريقيا فى نسختها الـ33، بعد الهزيمة أمام السنغال بركلات الترجيح 4\2، ليُتوَّج أسود التيرانجا باللقب للمرة الأولى فى تاريخهم.