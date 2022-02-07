شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: سنواصل العمل للفوز على السنغال في فاصلة المونديال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قدم ضياء السيد، عضو الجهاز الفني لمنتخب مصر، اعتذاره للجماهير المصرية عقب خسارة نهائي كأس أمم أفريقيا، أمام المنتخب السنغالي، مشيرًا إلى أن المنتخب الوطني لديه ثقة في التأهل لكأس العالم 2022.
وقال ضياء السيد، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نعتذر للجمهور المصري ونعرف أنهم يُقدّرون أن الفريق لعب البطولة بشكل جيد، المنتخب الوحيد الذي لعب المباريات خلال مرحلة خروج المهزوم أمام المنتخبات الكبرى وتمكنا من الفوز".
وأضاف مدرب المنتخب: "أعتقد أننا نستطيع أن نواصل العمل حتى نتمكن من الفوز على السنغال في تصفيات كأس العالم، الجهاز الفني الحالي متواجد منذ 4 أشهر استكملنا تصفيات كأس العالم، ثم لعبنا البطولة العربية، وتمكنا من الوصول إلى 95% من الشكل الأساسي المجدد، وأصبح هناك ثقة في قدرتنا على التأهل لكأس العالم".
وبدأ المنتخب الوطنى مشواره فى النسخة الحالية من البطولة بهزيمة مفاجئة بعد خسارته فى أول لقاء بدور المجموعات أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، ثم الفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف، والفوز على السودان بهدف نظيف أيضا، ليتأهل المنتخب الوطنى ثان مجموعته برفقة نيجيريا، وفى دور الـ16 تغلب الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، قبل أن يهزم المنتخب المغربى فى ربع النهائى بنتيجة 2/1، ثم المنتخب الكاميروني بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية.