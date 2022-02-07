ضياء السيد: سنواصل العمل للفوز على السنغال في فاصلة المونديال

القاهرة - سامية سيد - قدم ضياء السيد، عضو الجهاز الفني لمنتخب مصر، اعتذاره للجماهير المصرية عقب خسارة نهائي كأس أمم أفريقيا، أمام المنتخب السنغالي، مشيرًا إلى أن المنتخب الوطني لديه ثقة في التأهل لكأس العالم 2022.

وقال ضياء السيد، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نعتذر للجمهور المصري ونعرف أنهم يُقدّرون أن الفريق لعب البطولة بشكل جيد، المنتخب الوحيد الذي لعب المباريات خلال مرحلة خروج المهزوم أمام المنتخبات الكبرى وتمكنا من الفوز".

وأضاف مدرب المنتخب: "أعتقد أننا نستطيع أن نواصل العمل حتى نتمكن من الفوز على السنغال في تصفيات كأس العالم، الجهاز الفني الحالي متواجد منذ 4 أشهر استكملنا تصفيات كأس العالم، ثم لعبنا البطولة العربية، وتمكنا من الوصول إلى 95% من الشكل الأساسي المجدد، وأصبح هناك ثقة في قدرتنا على التأهل لكأس العالم".