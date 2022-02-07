هل يرحل كيروش بعد خسارة أمم إفريقيا؟.. اتحاد الكرة يجيب

الشارقة - اميمة ياسر - قال محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري مستمر في منصبه، ولن يرحل بعد خسارة بطولة أمم أفريقيا.

وقال محمد أبوالوفا عضو الجبلاية، في تصريحات خاصة لموقع «الوطن سبورت»:«إن كيروش مستمر في منصبه، وسنجتمع معه عقب عودة بعثة المنتخب الليلة، وخسارة أمم أفريقيا ليست نهاية المطاف، والقادم أفضل لمنتخب مصر.



عضو اتحاد الكرة: كرة القدم مكسب وخسارة ومنتخبنا سيصل المونديال

وتابع، بأن كرة القدم مكسب وخسارة ومنتخب مصر سيصل إلى كأس العالم، ولا صوت يعلو فوق صوت الوصول إلى كأس العالم وسننفذ جميع مطالب كيروش.

وأشاد أبو الوفا بالمستوى الذي ظهر عليه منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، قائلا: «الجميع أدى ما عليه، والوصول إلى نهائي أمم أفريقيا إنجاز كبير لن ننساه لهذا الجيل رغم خسارة اللقب».

وشدد على أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، داعم بقوة للجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش لأنه قدم نتائج مميزة في البطولة الأفريقية وتغلب على منتخبات قوية.

ولفت عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، الحديث عن عدم استمرار كيروش لا أساس له من الصحة، واختتم: «كيروش مدرب عالمي، ويجب دعمه والتفاف الجميع حول الجهاز الفني واللاعبين للصعود لكأس العالم».

وكان المنتخب الوطني خسر أمام نظيره السنغالي في نهائي بطولة أمم أفريقيا في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الأولمبي 4-2 بركلات ترجيح.