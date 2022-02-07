بعد خسارة أمم إفريقيا.. سيناريو الجزائر ونيجيريا يمنح مصر بطاقة المونديال على حساب السنغال

الشارقة - اميمة ياسر - خسر المنتخب المصري لقب كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت في الكاميرون، بعد السقوط أمام المنتخب السنغالي بضربات الترجيح بنتيجة 4/2، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

مصر سقطت أمام المنتخب السنغالي في مباراة من 3 مباريات كبرى ستجمع المنتخبين في فترة قصيرة، حيث سيلتقيان في مارس المقبل من أجل تحديد المتأهل لبطولة كأس العالم التي سيقام في قطر في شهر نوفمبر من العام الجاري.

وسيلتقي المنتخب المصري مع نظيره السنغالي في الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، لتحديد المتأهل للمونديال، وذلك بمواجهة الذهاب بالقاهرة يوم 24 مارس المقبل.

سيناريو نيجيريا والجزائر يمنح مصر الأمل في المونديال

ويسعى الفراعنة للفوز ببطاقة التأهل للمونديال، وذلك بعد خسارة لقب كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب السنغال، إذ يخوض المنتخب القومي مباراة السنغال في تصفيات المونديال في وسط رغبة نحو خطف بطاقة التأهل.

سيناريو مصر والسنغال بلقاء بينهما في المباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية ثم مواجهة في المباراة الفاصلة بتصفيات المونديال، حدث مرة واحدة، وهو ما يمنح المنتخب المصري الأمل في العبور نحو المونديال لتكررها من قبل.

حدث الأمر من قبل في نهائي كأس الأمم الأفريقية 1980 والتي أقيمت في نيجيريا، حينما التقيا في مارس 1980، مع منتخب الجزائر في نهائي البطولة. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وحصد منتخب نيجيريا اللقب في هذه النسخة على حساب منتخب نيجيريا بالفوز بثلاثية نظيفة، حاصدًا اللقب الأول في تاريخه، مثلما حصد السنغال أمس اللقب الأول في تاريخه أيضًا.

بعد حوالي عام ونصف، التقى المنتخبان من جديد في الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 1982 بإسبانيا، في لقائين ذهاب وإياب، حصد المنتخب الجزائري بطاقة التأهل، بعد الفوز ذهابًا بنيجيريا بهدفين دون رد، ثم كرر فوزه في الجزائر بهدفين لهدف ليتأهل المنتخب الجزائري للمونديال.