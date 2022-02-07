نوبة بكاء متواصلة لمحمد صلاح وأبو جبل عقب الخسارة أمام السنغال.. وماني يواسي زميله في ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر - دخل النجم الدولي محمد صلاح قائد منتخب مصر، وزميله محمد أبو جبل حارس الفراعنة في نوبة بكاء، بعد خسارة لقب كأس أمم إفريقيا 2021 أمام منتخب السنغال.

وحرص السنغالي ساديو ماني على مواساة زميله في ليفربول محمد صلاح، بعد خسارة لقب كأس أمم إفريقيا 2021.

وتوج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الإفريقية 2021 للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على الفراعنة بنتيجة 4-2 عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية.

وانتهت الأشواط الأصلية والإضافية من المباراة بالتعادل السلبي، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت لأسود التيرانجا.