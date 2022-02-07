عمرو أديب يوجه رسالة خاصة وهامة لمحمد صلاح بعد خسارة أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة قوية لقائد منتخب مصر محمد صلاح بعد أن خسر منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا 2021 بعد الخسارة بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 أمام منتخب السنغال، في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين على ملعب باول بيا في الكاميرون.

وقال أديب: "لا تبكي كنت قائدا عظيما، ووصلنا للنهاية وكان من الممكن أن نفوز والحياة تتحسن، ونقدم الشكر لمنتخب مصر، ومحدش كان متوقع تلك الروح".



وتابع: "لا تبكي يا صلاح لقد كنت قائدا عظيما وجبت كل الأجوان، وما حدث في تلك البطولة في ميزان نقاط صلاح".

خسر منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا 2021 بعد الخسارة بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 أمام منتخب السنغال، في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين على ملعب باول بيا في الكاميرون.

وتوج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية، على حساب أبطال مصر، بعد انتهاء المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.



وحقق منتخب السنغالي اللقب للمرة الأولى في تاريخه، وذلك ليعوض خسارته للقب عامي 2002 أمام الكاميرون و2019 أمام الجزائر.

أبطال مصر قدموا عروضًا مميزًا في مباريات ماراثونية وصلت إلى لعب الأوقات الإضافية في 4 مباريات متتالية، أمام كوت ديفوار والمغرب والكاميرون السنغال في الأدوار الـ16 والـ8، ونصف النهائي ثم المباراة النهائية.