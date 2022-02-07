بكلمات «مؤثرة» نجوم الفن والرياضة يدعمون أبطال مصر بعد خسارة أمم أفريقيا بركلات الترجيح أمام السنغال

الشارقة - اميمة ياسر - خسر منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا 2021 بعد الخسارة بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 أمام منتخب السنغال، في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين على ملعب باول بيا في الكاميرون.

وتوج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية، على حساب أبطال مصر، بعد انتهاء المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.



وحقق منتخب السنغالي اللقب للمرة الأولى في تاريخه، وذلك ليعوض خسارته للقب عامي 2002 أمام الكاميرون و2019 أمام الجزائر.

أبطال مصر قدموا عروضًا مميزًا في مباريات ماراثونية وصلت إلى لعب الأوقات الإضافية في 4 مباريات متتالية، أمام كوت ديفوار والمغرب والكاميرون السنغال في الأدوار الـ16 والـ8، ونصف النهائي ثم المباراة النهائية.

بدوره، قال إبراهيم فايق: "سنحكي عنكم لأجيال قادمة.. سنقول كان لنا في الكاميرون صولات وجولات.. بطولات ملحمية، قهرنا الأفيال والأسود ووحوش الغابات ووضعنا علم مصر عاليا يرفرف في السماء.. سنقول نحن أحفاد الفراعنة نحن منتخب مصر، خسرنا النهائي ولكن نظل أسياد إفريقيا بلا منازع.. ارفعوا رؤوسكم لعنان السماء".

كما قال عفيفي: " قدمنا نسخة بطولية، على مدار البطولة مشينا مشوار من اصعب ما يمكن، هاردلك مبروك للسنغال".

كما غرد الفنان محمد هنيدي قائلا: " هاردلك .. فخورين بمنتخبنا اللي قاتلوا لآخر ثانية".

جيل جديد لمنتخب مصر

مشوار مصر في أمم أفريقيا كان مشروع بطل بدليل أنه أطاح بكوت ديفوار بركلات الترجيح من دور الـ16، ثم هزم المغرب 2-1 في دور الثمانية، وفاز على الكاميرون في نصف النهائي بركلات الترجيح.

ورغم أن الأحلام الكبيرة التي راودت المصريين في الفوز باللقب واكتست بالحزن بعد ضياعه فإن الفراعنة كسبوا جيلًا جديدًا من اللاعبين مع مدربهم كارلوس كيروش، يجب أن يطوي صفحة أمم أفريقيا ويركز على ضرورة التأهل إلى كأس العالم 2022، من خلال المواجهة المكررة مع منتخب السنغال في شهر مارس خلال الدور النهائي من التصفيات المؤهلة للمونديال.

ضربات الترجيح تحسم بطل كأس الأمم الأفريقية

وحسمت ضربات الترجيح لقب كأس الأمم الأفريقية وذلك بعد أن تفوق منتخب السنغال على حساب مصر بنتيجة 4/2 بضربات الترجيح.

وسجل للمنتخب المصري في ضربات الترجيح أحمد سيد زيزو، ومروان حمدي، بينما تصدت العارضة لتصويبة محمد عبد المنعم، مدافع المنتخب المصري، وتصدى إدوارد ميندي لتصويبة مهند لاشين.

على الجانب الأخر، سجل خاليدو كوليبالي، وعبده ديالو، وبامبا ديانج، وساديو ماني لصالح منتخب السنغال، بينما تصدى محمد أبو جبل لتصويبة بونا سار.

أحداث مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية

وكانت المباراة شهدت تألق المنتخب السنغالي مع استبسال مصري من أجل التصدي للهجوم السنغالي الكاسح نحو تحقيق لقب البطولة على حسا

وتصدى محمد أبو جبل، حارس مرمى المنتخب المصري، لضربة جزاء احتسبت للمنتخب السنغالي، وذلك بعد تصديه لكرة ساديو ماني الذي صوب الكرة على يمين أبو جبل وهي الزاوية التي ذهب لها أبو جبل.