شكرا لقرائتكم خبر عن والد حمدى فتحى: المنتخب قدم أداء بطوليا.. والإجهاد سبب الخسارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد والد حمدى فتحى، لاعب المنتخب، أن كل اللاعبين أدوا ما عليهم وقدموا أداءً مشرفًا، وبصرف النظر عن الخسارة فإن الجميع سيقف خلف اللاعبين.

وأضاف والد اللاعب، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، إن الإجهاد هو السبب فى الخسارة بالنهائي أمام السنغال، ورغم الخروج إلا أننا راضون بأداء اللاعبين.

وأشار والد لاعب الأهلي والمنتخب إلى أن الفراعنة قدموا عروضا جيدة، ولا بد من مساندتهم لأنهم قدموا أداء بطوليا.

وفقد المنتخب الوطنى لقب بطولة الأمم الأفريقية بالخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح 4\2، ليُتوَّج المنتخب السنغالى باللقب الأفريقى الأول فى تاريخه.