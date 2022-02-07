شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب السنغال: أردنا التتويج بأمم إفريقيا منذ 60 عاما.. وتركيزنا على كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب اليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، عن سعادته بعد تتويج منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في تاريخ أسود التيرانجا بعد التغلب على منتخب مصر بنتيجة 4 / 2 في ركلات الترجيح.

وقال سيسيه خلال تصريحات تليفزيونية: "حضرنا جيدا لبطولة كأس أمم إفريقيا ولعبناها بالتدريج حتى تمكنا من حصد اللقب وتحقيق إنجاز يحدث لول مرة في تاريخ السنغال".

وأضاف المدير الفني للسنغال: "فزنا على منتخب مصر المتوج باللقب 7 مرات، وهو منتخب يستحق الشكر ولم يستحقوا الوصول لهذا المستوى بالصدفة، ولكن هم تألقوا أيضا في هذه البطولة".

وتابع سيسيه: "أردنا التتويج بلقب أمم إفريقيا منذ 60 عام وتحقق هذه الليلة وهي ليلة الاحتفال".

واختتم: "سوف نفرح الليلة وبعدها سنركز على مباراة التأهل إلى كأس العالم للأندية القادمة ضد منتخب مصر، من أجل الصعود للمونديال المقبل".