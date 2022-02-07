شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ركلات الجزاء تبتسم للسنغال وتخذل مصر في ليلة التتويج بأمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج منتخب السنغال ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الجزاء الترجيحية 4 / 2، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب "أوليمبي" في العاصمة الكاميرونية ياوندي بعد إنتهاء الوقت الاصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وبدأ المنتخب الوطنى مشواره فى النسخة الحالية من البطولة بهزيمة مفاجئة بعد خسارته فى أول لقاء بدور المجموعات أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، ثم الفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف، والفوز على السودان بهدف نظيف أيضاً، ليتأهل المنتخب الوطنى ثان مجموعته برفقة نيجيريا، وفى دور الـ16 تغلب الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، قبل أن يهزم المنتخب المغربى فى ربع النهائى بنتيجة 2/1، ثم المنتخب الكاميروني بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية.