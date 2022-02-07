شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. الحزن يسيطر على الجمهور المصرى عقب الخسارة أمام السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من الحزن على الجمهور المصري عقب الهزيمة أمام السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الافريقية بركلات الترجيح 4 / 2 وخسارة اللقب.

خسر منتخب مصر لقب كأس الأمم الأفريقية بعد الهزيمة من السنغال بنتيجة 4 / 2 فى ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي فى المباراة التي جمعتهما مساء الأحد باستاد أولمبي فى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح كل من أحمد سيد زيزو ومروان حمدي، بينما أهدر محمد عبد المنعم ومهند لاشين، وسجل للسنغال كاليدو كوليبالي وعبدو ديالو وبامبا ديانج وساديو ماني، بينما أهدر بونا سار.