شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير تحيى المنتخب واللاعبون يردون التحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الجماهير المصرية على تحية المنتخب بعد الخسارة من السنغال في نهائي أفريقيا ورد اللاعبون التحية للجماهير، بعدما خسر منتخب مصر لقب كأس الأمم الأفريقية بعد الهزيمة من السنغال بنتيجة 4 / 2 فى ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي فى المباراة التي جمعتهما مساء الأحد باستاد أولمبي فى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وبدأ المنتخب الوطنى مشواره فى النسخة الحالية من البطولة بهزيمة مفاجئة بعد خسارته فى أول لقاء بدور المجموعات أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، ثم الفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف، والفوز على السودان بهدف نظيف أيضاً، ليتأهل المنتخب الوطنى ثان مجموعته برفقة نيجيريا، وفى دور الـ 16 تغلب الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، قبل أن يهزم المنتخب المغربى فى ربع النهائى بنتيجة 2/1، ثم المنتخب الكاميروني بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية.