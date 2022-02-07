شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بكاء محمد صلاح عقب الهزيمة أمام السنغال وعدم حصد بطولة كأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمد صلاح قائد منتخب مصر في نوبة بكاء عقب الهزيمة أمام السنغال بركلات الجزاء 4 / 2 و خساراة حصد بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وخسر منتخب مصر لقب كأس الأمم الأفريقية بعد الهزيمة من السنغال بنتيجة 4 / 2 في ركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد أولمبيه في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح كل من: أحمد سيد زيزو ومروان حمدي، بينما أهدر محمد عبد المنعم ومهند لاشين، وسجل للسنغال كل من: كاليدو كوليبالي وعبدو ديالو وبامبا ديانج وساديو ماني بينما أهدر بونا سار.

جاءت بداية المباراة بأفضلية من نصيب منتخب السنغال الذي شن أكثر من هجمة من الجبهة اليمنى لمنتخب مصر، حتى تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة نتيجة عرقلة ساديو ماني لاعب السنغال من قبل محمد عبد المنعم، وتقدم ساديو ماني لتسديدها، ولكن تصدى لها ببراعة محمد أبو جبل في الدقيقة السادسة وحوّلها إلى ركلة ركنية ويحافظ على نظافة شباك الفراعنة.