شكرا لقرائتكم خبر عن حارس السنغال يواسى محمد صلاح .. و الحضري يصافح اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص إدوارد ميندى، حارس مرمى المنتخب السنغالى، على مواساة محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى والمحترف فى صفوف ليفربول، بعد خسارة مصر لقب أفريقيا، أمام نظيره السنغالى.

وجاءت مواساة الحارس السنغالى، بعد أن انهمر صلاح بالبكاء، وعدد من لاعبى الفراعنة مثل أبو جبل و الشناوى وغيرهما.

كما قام عصام الحضرى، مدرب حراس مرمى المنتخب المصرى، على مصافحة لاعبى السنغال، وتهنئتهم بالفوز باللقب الأفريقى الأول فى تاريخهم.

يذكر أن مصر خسرت لقب أفريقيا بالهزيمة أمام السنغال بركلات الترجيح 4\2، وهو اللقب الأول فى تاريخ السنغال، حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبى، وكذلك الاشواط الإضافية، وتم الاحتكام لركلات الترجيح.