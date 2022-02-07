أمير كرارة وهاني سلامة وهشام ماجد يوجهون رسالة للاعبى المنتخب: مصر فخورة بيكم

القاهرة - سامية سيد - أثنى قطاع كبير من المشاهير على أداء منتخب مصر برغم خسارة نهائى أمم أفريقيا لصالح المنتخب المصري، مثلما فعل الفنان أمير كرارة الذى كتب عبر حسابه على موقع انستجرام: "شكرا يا رجالة"، فى حين كتب الفنان هاني سلامة: "ما تزعلوش.. انتوا أبطال ورجالة وعملتوا اللي عليكوا وهنفضل فخورين بيكم سواء رجعتوا بالكأس أو من غيره.. فخور بمنتخب مصر".

اما الفنان هشام ماجد فكتب : "مصر كلها فخورة بيكم … كأنكم خدتوا البطولة و زيادة".



هشام ماجد

وخسر منتخب مصر لقب كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة من السنغال بنتيجة 4 / 2 في ركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد أولمبيه في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح كلا من أحمد سيد زيزو ومروان حمدي و بينما أهدر محمد عبد المنعم ومهند لاشين، وسجل للسنغال كلا من كاليدو كوليبالي وعبدو ديالو وبامبا ديانج وساديو ماني بينما أهدر بونا سار.

جاءت بداية المباراة بأفضلية من نصيب منتخب السنغال الذي شن أكثر من هجمة من الجبهة اليمنى لمنتخب مصر، حتى تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة نتيجة عرقلة ساديو ماني لاعب السنغال من قبل محمد عبد المنعم، وتقدم ساديو ماني لتسديدها ولكن تصدى لها ببراعة محمد أبو جبل في الدقيقة السادسة وحولها إلى ركلة ركنية ويحافظ على نظافة شباك الفراعنة.

وهدد اسماعيلا سار مرمى منتخب مصر في الدقيقة 12 بعد استلام تمريرة على حدود منطقة الجزاء وسددها على مرمى الفراعنة ولكن أمسك بها أبو جبل، وتحصل منتخبنا الوطني على ركلة حرة في الدقيقة 13 ولعبها صلاح داخل منطقة الجزاء ولكن لم يحسن لاعبي الفراعنة التعامل معها.