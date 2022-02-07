شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يواسى محمد صلاح بعد خسارة أمم أفريقيا: يجب أن تكون فخورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص فريق ليفربول على مواساة نجم الفريق محمد صلاح بعد خسارة منتخب مصر أمام المنتخب السنغالي في نهائي الأمم الأفريقية، من خلال الحساب الرسمي للفريق عبر تويتر، وكتبوا: "كل المواساة لـ مو صلاح، يجب أن تكون فخورا بهذه البطولة الرائعة".



ليفربول على تويتر

وخسر منتخب مصر لقب كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة من السنغال بنتيجة 4 / 2 في ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد أولمبيه في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح كل من: أحمد سيد زيزو ومروان حمدي، بينما أهدر محمد عبد المنعم ومهند لاشين، وسجل للسنغال كل من: كاليدو كوليبالي وعبدو ديالو وبامبا ديانج وساديو ماني، بينما أهدر بونا سار.

جاءت بداية المباراة بأفضلية من نصيب منتخب السنغال الذي شن أكثر من هجمة من الجبهة اليمنى لمنتخب مصر، حتى تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة نتيجة عرقلة ساديو ماني لاعب السنغال من قبل محمد عبد المنعم، وتقدم ساديو ماني لتسديدها ولكن تصدى لها ببراعة محمد أبو جبل في الدقيقة السادسة وحولها إلى ركلة ركنية ويحافظ على نظافة شباك الفراعنة.

وهدد اسماعيلا سار مرمى منتخب مصر في الدقيقة 12 بعد استلام تمريرة على حدود منطقة الجزاء وسددها على مرمى الفراعنة ولكن أمسك بها أبو جبل، وتحصل منتخبنا الوطني على ركلة حرة في الدقيقة 13 ولعبها صلاح داخل منطقة الجزاء ولكن لم يحسن لاعبو الفراعنة التعامل معها.