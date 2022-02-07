أليو سيسيه: فزنا على المنتخب الأنجح في إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أكد أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال بأنه سعيد للغاية بتحقيق لقب أمم أفريقيا بعد انتظار طويل وعلى حساب المنتخب المصري الأكثر تتويجا بالبطولة.

وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي فاز فيها بركلات الترجيح: "اليوم أنا بطل، لقد انتظرت طويلا، كان مشوار صعب، وفي بعض الأحيان معقد لكننا لم نفقد الأمل أبدًا".

وتابع: "أهدي هذا الفوز إلى الشعب في السنغال، على مدار سنوات كنا نلاحق هذا الكأس، والآن أصبح بإمكاننا أن نضع نجمة على القميص، أود أن أهنئ كل من تعاون معنا".

وأضاف: "على مدار 7 سنوات ونحن نقوم بهذا العمل والآن تمكنا من انهاء العمل بشكل ناجح".

واختتم قائلًا: "الفوز بأمم أفريقيا في الكاميرون شيء له معنى خاص، والفوز ضد المنتخب الأكثر نجاحا في أفريقيا شيء له معنى آخر".

ولم يكمل أليو سيسيه المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بعدما دخل لاعبو السنغال إلى القاعة من أجل اصطحابه للاحتفال معهم.