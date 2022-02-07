ملف الخليج 365.. منتخب مصر يخسر كأس أفريقيا.. والأهلي يستخدم تكنولوجيا جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد أمس الأحد العديد من الأحداث الرياضية لعل أبرزها خسارة منتخب لقب كأس أمم أفريقيا، أمام السنغال بركلات الترجيح، بالإضافة لفوز الهلال السعودي أمام الجزيرة الإماراتي بكأس العالم للأندية.

ويستعرض "الخليج 365" في ملف الأحد أبرز الأحداث الرياضية:

"ملحمة 2022 وحلم جديد".. ماذا ينتظر مصر بعد أمم أفريقيا؟

رغم الخسارة.. مصر تحقق مكاسب مالية من وراء وصافة أمم أفريقيا

مارثون الـ120 دقيقة.. السنغال تكتب النجمة الأولى بكأس الأمم في ليلة تألق أبو جبل

الجزيرة يسقط أمام الهلال السعودي بسداسية في مونديال الأندية

برشلونة الجديد يتخطى أتلتيكو مدريد برباعية في الدوري الإسباني

أحمد سمير ينضم للجهاز الفني للبنك الأهلي

رئيس كاف: من يقول إن أفريقيا لا تتخذ قراراتها بنفسها "مخطئ"

30 لاعبا في قائمة منتخب الناشئين المستدعاة لوديتي الإمارات

الأهلي يستخدم تكنولوجيا جديدة في القياسات البدنية

مران الأهلي.. دقيقة حداد على "ريان".. وتعافي حسام حسن