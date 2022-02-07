ضياء السيد: لدينا ثقة في قدرتنا على التأهل لكأس العالم.. ونعتذر للجمهور المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني

قدم ضياء السيد عضو الجهاز الفني لمنتخب مصر، اعتذاراً للجماهير المصرية عقب خسارة نهائي كأس أمم أفريقيا، مشيراً إلى أن المنتخب الوطني لديه ثقة في التأهل لكأس العالم 2022.

وخسر منتخب مصر نهائي كأس الأمم الأفريقية، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (4-2) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال ضياء السيد في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نعتذر للجمهور المصري ونعرف أنهم يقدرون أن الفريق لعب البطولة بشكل جيد وملحمي".

وأضاف: "نحن المنتخب الوحيد الذي لعب المباريات خلال مرحلة خروج المهزوم أمام المنتخبات الكبرى وتمكنا من الفوز وأعتقد أننا نستطيع أن نواصل العمل حتى نتمكن من الفوز على السنغال في تصفيات كأس العالم".

وتابع: "الجهاز الفني الحالي متواجد منذ 4 أشهر استكملنا تصفيات كأس العالم، ثم لعبنا البطولة العربية، وتمكنا من الوصول إلى 95% من الشكل الأساسي المجدد وأصبح هناك ثقة في قدرتنا على التأهل لكأس العالم".

وأكمل: "صلاح لاعب كبير مثل كافة لاعبي العالم، وشعوره وقت الخسارة كان أنه مستاء ويشعر بالضيق، هو يحلم بتحقيق بطولة مع منتخب بلده بعدما نجح على المستوى الأوروبي، وان شاء الله يحقق التأهل لكأس العالم مثل باقي عناصر الفريق، وبالطبع هو حزين للغاية لعدم رفع الكأس اليوم".

وواصل: "لم نبدأ البطولة بأفضل شكل، والبطولات المجمعة عندما يشارك الفريق الكبير يكون مستواع تصاعدي، وشخصية الفريق ظهرت في مرحلة خروج المهزوم باللعب أمام منتخبات كبرى".

وأردف: "دخلنا البطولة والجمهور في مصر لا يتوقع الوصول لأبعد شيء فيها لأننا نجدد الفريق، وأتمنى أن نتجاوز السنغال ونتأهل لكأس العالم".

وتابع: "بالطبع كان هناك ارهاق شديد لأن هذه المباراة الرابعة التي نلعب فيها 120 دقيقة، وبالرغم من ذلك كانت لنا فرصة في نهاية المباراة".

واختتم ضياء السيد: "التنظيم مر بتأجيلات عديدة وضغط ومراحل مختلفة، بالطبع كانت هناك صعوبات كبيرة في التنقل والإقامة، لكن في النهاية تمت البطولة والكاميرون أحرزت ميدالية وأتمنى لهم التوفيق في القادم، ونقدم العزاء للشعب الكاميروني في الضحايا والبطولة تمت وانتهت على خير ونرجو الرخاء لكل الدول الأفريقية".