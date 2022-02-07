وزير الرياضة: خسارة لقب أفريقيا لن تكسرنا.. ولن نترك حقنا أمام السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على خسارة منتخب مصر لكأس أمم أفريقيا، بعد الخسارة أمام السنغال في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وقال صبحي في حديثه مع اللاعبين بعد المباراة:" كل مصر تحترمكم بعد هذا الأداء، وكل ما وعدنا به قبل المباراة موجود".

وأضاف:" بطولة وانتهت لكن أمامنا بطولات أخرى، اعتقد أن أمامنا مباراتين ولن نترك حقنا، الجولة لم تنتهي وباذن الله سنكون اقوي".

وتابع:" من البداية كنا نقول أننا نسعى للوصول لأبعد نقطة، وخضنا 3 نهائيات أمام المغرب وكوت ديفوار والمغرب واليوم أيضا أمام السنغال".

وأكمل:" لا يوجد منتخب قام بما قمنا به، لكن أمامنا تصفيات كأس عالم، أثق فيكم وكلنا نثق فيكم ولدينا فريق نفتخر بيه".

وأتم تصريحاته:" ما حدث لن يكسركم، وبالتأكيد نشعر بالحزن لكن سنعود بالتأكيد أقوى".

وخسر منتخب مصر نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام منافسه السنغال بعد مباراة امتدت لركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 4-2، مساء الأحد على ملعب باول بيا ستاديوم في الكاميرون.

وخسر المنتخب المصري نهائي كأس الأمم الأفريقية للمرة الثاني بعد نسخة 2017 في الجابون، فيما فاز المنتخب السنغالي بالمباراة بعد خسارة نهائي 2019.