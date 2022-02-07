"لم نلعب من أجل ركلات الترجيح".. أبو جبل يوجه رسالة للسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب المصري بأنهم لم يلعبوا من أجل الوصول لركلات الترجيح، موضحا أن العمل سيبدأ من الآن للرد على السنغال في تصفيات كأس العالم.

وقال أبو جبل في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب الخسارة أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا: "لم نلعب من أجل الوصول لركلات الترجيح، كل فريق لديه سياسة لعب ونحن لعبنا بشكل جيد وتعاملنا مع الإيجابيات والسلبيات للمنافس، لنا طريقة لعب ثابتة ونلعب من أجل الفوز".

وتابع: "أهدرنا عدة فرص اليوم أمام المرمى، ولم نلعب من أجل الوصول لركلات الترجيح، ونضعها الخيار الأخير في الحسبان، لكننا نلعب من أجل كل الخيارات الممكنة في المباراة".

وأكد أن الفراعنة لديهم الرغبة في الرد على السنغال، والتعويض في تصفيات كأس العالم: "الخسارة اليوم جعلتنا نشعر بموقف صعب للغاية، نحن دائما كمصريين لا نسقط، ودائما ما نستمر في العمل، وهناك مباراة أخرى الشهر المقبل مع الفريق ذاته وسوف نواصل العمل وسنخوض معسكرات ونتدرب بشكل جيد، وإن شاء الله الرد سيكون في السنغال".

واختتم قائلًا: "لم أشارك في بداية البطولة، لكن كان لدي يقين في قدرتي على استغلال الفرصة، وكل حراس المنتخب هم الحارس رقم واحد، وأي حارس يشارك يؤدي عمله".

واختتم قائلًا: "نحن لم نقم بشيء خارق لكننا قمنا بعملنا ليس أكثر وأحمد الله على المشوار في البطولة ونحن الفريق الوحيد الذي لعب أمام 4 و5 منتخبات كبرى، ونحن الفريق الوحيد الذي لعب الوقت الإضافي 4 مرات متتالية، وكنا في أتم الجاهزية للفوز ولم يقصر أحد وان شاء الله يكون هناك شيء ايجابي فيما هو قادم".