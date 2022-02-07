الفائزون بجوائز أمم أفريقيا.. أبو بكر هدافًا.. وماني أفضل لاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - د.ب.أ

رغم خروج فريقه من المربع الذهبي للبطولة بالهزيمة أمام المنتخب المصري بركلات الترجيح ، توج الكاميروني فينسينت أبو بكر بلقب هداف النسخة الثالثة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أسدل الستار عليها اليوم الأحد في الكاميرون.

وتوج ساديو ماني لاعب منتخب السنغال بجائزة أفضل لاعب في النسخة الأخيرة من كأس أمم أفريقيا، كما فاز زميله إدوارد ميندي بجائزة أفضل حارس مرمى.

وتصدر أبو بكر قائمة هدافي هذه النسخة برصيد ثمانية أهداف سجلها بواقع هدفين في مرمى بوركينا فاسو ومثلهما في مرمى إثيوبيا إضافة لهدف واحد في مرمى كيب فيردي (الرأس الأخضر) في الدور الأول للبطولة ثم هدف واحد في مرمى جزر القمر بدور الستة عشر للبطولة وهدفين في مرمى بوركينا فاسو بمباراة تحديد المركز الثالث.

وشهدت هذه النسخة تسجيل 100 هدف في 52 مباراة بمتوسط بلغ 96ر1 هدف للمباراة الواحدة.

والقائمة التالية توضح سجل الهدافين في هذه النسخة من البطولة :

ثمانية أهداف : فينسينت أبو بكر (الكاميرون).

خمسة أهداف : كارل توكو إيكامبي (الكاميرون).

ثلاثة أهداف : جابادينهو مهانجو (مالاوي)- إبراهيما كوني (مالي) - سفيان بوفال (المغرب) - ساديو ماني (السنغال) .