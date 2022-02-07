الأهلي يستقر على عوده الدوليين للقاهرة قبل الانضمام لبعثة الفريق بالمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

استقر النادي الأهلي على عودة لاعبيه الدوليين مع بعثة المنتخب الوطني إلى مطار القاهرة بعد المشاركة في نهائي بطولة الأمم الأفريقية أمام السنغال.

وخسر منتخب مصر نهائي كأس الأمم الأفريقية، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (4-2) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقرر الأهلي أن يمكث اللاعبين بعض الوقت في مطار القاهرة ثم التوجه إلى أبوظبي مباشرة للإنضمام إلي فريق الأهلي الذي يشارك في بطولة العالم للأندية.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي قد أجرى محاولات عديدة في اتجاهات مختلفة خلال الساعات الماضية لسفر طائرة خاصة من الامارات لتقل لاعبي الأهلي من الكاميرون إلي أبوظبي، لكن تبين بعد الاتصالات المكثفة ودراسة الموقف كاملا أن سفر الطائرة الخاصة لن يثمر عن توفير وقت أكبر حال عودة اللاعبين من الكاميرون للقاهرة ثم التوجه إلى أبوظبي.

وتأكد أن سفر الطائرة الخاصة يحتاج إلى موافقات تستغرق بعض الوقت بالإضافة إلى صعوبة الإجراءات في مطار الكاميرون، وفي ضوء ما سبق كان قرار عودة اللاعبين للقاهرة ثم التوجه إلى أبوظبي.