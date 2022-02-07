ريال مدريد يفوز على غرناطة ويعزز صدارة الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

عزز فريق ريال مدريد صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على غرناطة 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة.

ويدين الريال بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماركو أسينسيو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74.

ورفع الريال رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد غرناطة عند 24 نقطة في المركز السادس عشر.

جاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وبادر غرناطة بشن هجمة خطيرة على مرمى الريال في الدقيقة الخامسة عندما مرر ماكسيم جونالونز كرة بينية إلى أنتونيو بويرتاس الذي سدد كرة قوية تصدى لها تيبو كورتوا حارس الريال ببراعة.

بعد تلك الهجمة فرض الريال سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع لاعبو غرناطة لوسط ملعبهم واعتمدوا على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

ورغم سيطرة الريال على مجريات اللقاء، لكنه فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى غرناطة الذي فشل هو الآخر في تشكيل أي خطورة على مرمى الريال من خلال الهجمات المرتدة التي اعتمد عليها لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 30 والتي شهدت فرصة خطيرة للريال عندما مرر توني كروس الكرة إلى داني كارفاخال داخل منطقة الجزاء ليمررها إلى إيسكو ، حيث حاول كارلوس نيفا ابعادها لركلة ركنية لكن كرته اصطدمت بالعارضة قبل أن يتم تشتيتها.

واستمرت سيطرة الريال على مجريات اللقاء بحثا عن تسجيل هدف التقدم ولكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من جانب لاعبي غرناطة الذين تمكنوا من افساد كافة محاولات لاعبي الريال.

وكاد الريال أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 43 عندما استلم إيسكو الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة قوية تصدى لها لويس ماكسيميانو حارس غرناطة.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول لاعبو الفريقان فرض سيطرتهما على مجريات اللقاء وهو ما جعل اللعب ينحصر في وسط الملعب في ظل رغبة الفريقين في فرض سيطرتهما على منطقة وسط الملعب.

وبمرور الوقت استطاع الريال أن يفرض سيطرته على مجريات اللقاء وبادر بشن هجمات على مرمى غرناطة الذي تراجع لوسط ملعبه، ورغم محاولات الريال الهجومية إلا انها لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى ماكسيميانو لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 61 والتي شهدت فرصة خطيرة للريال عندما سدد رودريجو كرة قوية حولها ماكسيميانو بصعوبة لركلة ركنية، لتلعب الركلة الركنية داخل منطقة الجزاء حيث قابلها ماركو أسينسيو بضربة رأس لكن ماكسيميانو تألق وتصدى لها.

وشهدت الدقيقة 74 تسجيل الريال لهدف التقدم عندما سدد ماركو أسينسيو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتعانق كرته الشباك.

واستمرت سيطرة الريال بحثا عن تسجيل هدف ثان يؤمن به تقدمه وسط تراجع غير مبرر من لاعبي غرناطة.

وكاد الريال أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 83 عندما سدد أسينسيو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن ماكسيميانو تألق وتصدى لها.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الثاني بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الريال 1 / صفر.