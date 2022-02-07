الأصعب في التاريخ.. مشوار المنتخب المصري في كأس الأمم بالكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

خسر منتخب مصر نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام منافسه السنغال بعد مباراة امتدت لركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 4-2، اليوم الأحد على ملعب باول بيا ستاديوم في الكاميرون.

وخسر المنتخب المصري نهائي كأس الأمم الأفريقية للمرة الثاني بعد نسخة 2017 في الجابون، فيما فاز المنتخب السنغالي بالمباراة بعد خسارة نهائي 2019.

وانضم المدرب أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي لكرة القدم إلى السجل الذهبي للمدربين الفائزين بلقب كأس الأمم الأفريقية على مدار تاريخ البطولة.

ووصل منتخب مصر إلى المباراة النهائية بعد مشوار صعب، في ظل عدد من الإصابات التي ضربت صفوف الفراعنة منذ دور المجموعات.

وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ، التي يخوض خلالها منتخب مصر 4 مباريات لمدة 120 دقيقة في كأس الأمم الأفريقية.

وعبر منتخب مصر، مرحلة المجموعات، بعدما حل في المركز الثاني بترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، عقب فوزه 1 -0 على منتخبي غينيا بيساو والسودان، وخسارته بالنتيجة ذاتها أمام المنتخب النيجيري، الذي تربع على الصدارة.

واصطدم منتخب مصر بمنتخب كوت ديفوار في دور الـ16، لكنهما عجزا عن هز الشباك ليحتكما لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمنتخب الفراعنة، الذي واجه منتخب المغرب في دور الثمانية ليتغلب عليه 2 - 1 بعد اللجوء للوقت الإضافي.

وكان المنتخب المصري على موعد آخر من العيار الثقيل ضد منتخب الكاميرون (المضيف)، ليلجأ من جديد لركلات الترجيح، التي منحته ورقة الترشح للنهائي، بعد الفوز 3 - 1 على منتخب (الأسود غير المروضة).

وفي المباراة النهائية، لعب منتخب مصر مباراة صعبة أمام السنغال لينتهي الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين المنتخبين، وتمكن المنتخب السنغالي من حسم ركلات الترجيح لصالحه بنتيجة 4-2.