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ريال مدريد يبتعد بالصدارة بفوز صعب على غرناطة

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المنامة - ياسر ابراهيم -  
ابتعد في صدارة لكرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه غرناطة 1-0 الأحد، ضمن منافسات المرحلة 23.
 
سجل هدف النادي الملكي الوحيد ماركو أسنسيو من تسديدة رائعة من 25 متراً اخترقت شباك الحارس البرتغالي لويس ماكسيميانو في الدقيقة 74، مسجلاً هدفه السادس في الدوري هذا الموسم.
 
 ورفع ريال مدريد رصيده في المركز الأوّل إلى 53 نقطة متقدماً بفارق 6 نقاط عن مطارده المباشر إشبيلية الذي كان سقط في فخ التعادل السلبي أمام أوساسونا السبت.
 
وجاء فوز ريال قبل 9 أيام من مواجهته النارية المرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب دور ثمن النهائي لمسابقة .

(فرانس برس)

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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