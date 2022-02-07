ريال مدريد يبتعد بالصدارة بفوز صعب على غرناطة

المنامة - ياسر ابراهيم -

ابتعد ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه غرناطة 1-0 الأحد، ضمن منافسات المرحلة 23.



سجل هدف النادي الملكي الوحيد ماركو أسنسيو من تسديدة رائعة من 25 متراً اخترقت شباك الحارس البرتغالي لويس ماكسيميانو في الدقيقة 74، مسجلاً هدفه السادس في الدوري هذا الموسم.



ورفع ريال مدريد رصيده في المركز الأوّل إلى 53 نقطة متقدماً بفارق 6 نقاط عن مطارده المباشر إشبيلية الذي كان سقط في فخ التعادل السلبي أمام أوساسونا السبت.



وجاء فوز ريال قبل 9 أيام من مواجهته النارية المرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب دور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

(فرانس برس)