السنغال تحصد بطولة كأس أمم إفريقيا لأول مرة على حساب مصر

المنامة - ياسر ابراهيم - دخل منتخب السنغال التاريخ بتتويجه بلقب كأس أمم إفريقيا لأول مرة بفوزه على مصر في المباراة النهائية بفضل ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ونجح منتخب السنغال في الفوز باللقب الأول له بعدما تجاوز مصر بركلات الترجيح (4-2) إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بلا أهداف يوم الأحد في نهائي كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١.

وأضاع ساديو مانيه أخطر فرص المباراة مبكراً بإهداره ركلة جزاء مع الدقيقة السابعة حيث تصدى محمد أبو جبل لتسديدته القوية، لكنه تمكن من حسم المباراة بتسجيله ركلة الترجيح الخامسة والتي أنهت اللقاء الذي شهد إضاعة مصر لركلتي ترجيح مقابل واحدة للسنغال.

ولم يسبق للسنغال أن توّجت بلقب أمم إفريقيا بعدما فشلت في تجاوز المباراة النهائية في مناسبتين، الأولى بركلات الترجيح أمام الكاميرون في 2002 والثانية أمام الجزائر بهدف نظيف في النسخة الماضية.

(بي إن سبورت)



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