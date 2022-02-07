الامارات | رغم الخسارة.. منتخب مصر يسجل رقما قياسيا جديدا في كأس إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الخسارة.. منتخب مصر يسجل رقما قياسيا جديدا في كأس إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح المنتخب الوطني أول منتخب في تاريخ كأس أمم إفريقيا يخوض 4 مباريات متتالية بأشواط إضافية.

ووصل الفراعنة إلى أشواط إضافية من مباراة دور الـ16 وحتى المواجهة النهائية في كأس أمم أفريقيا.

وأحرزت السنغال باكورة ألقابها في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بفوزها على مصر بركلات الترجيح 4-2 (الوقتان الأصلي والإضافي صفر-صفر) مساء اليوم الاحد في ياوندي.

وسجل نجم ليفربول الانجليزي ساديو مانيه ركلة الترجيح الحاسمة ليمنح فريقه اللقب، علماً بانه كان اهدر ركلة جزاء في الدقيقة السادسة تصدى لها الحارس المصري محمد ابو جبل.

وكانت السنغال تخوض ثالث نهائي لها بعد عامي 2002 و2019، فكانت الثالثة ثابتة.

أما المنتخب المصري، فكان يسعى الى تعزيز رقمه القياسي بعدد الالقاب (7 مرات) لكن الحظ لم يبتسم له في ركلات الترجيح.

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