الامارات | دبا الفجيرة يتغلب على التعاون وينعم بصدارة «الأولى»

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يتغلب على التعاون وينعم بصدارة «الأولى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق دبا الفجيرة، أمس، فوزاً مهماً على ضيفه التعاون بهدف نظيف، سجله البرازيلي فرانسيسكو سوزا، ضمن الجولة 18 لدوري الدرجة الأولى، وتصدر ترتيب فرق البطولة برصيد 46 نقطة، بينما تجمد رصيد التعاون عند 10 نقاط.

وفي مباراة ثانية، فاز دبا الحصن على مضيفه «غلف إف سي» (3-1)، حيث سجل لدبا الحصن البرازيلي كلاوديوس ومواطنه موراو، وهدف في مرماه سجله لاعب المنافس داميلاري، بينما سجل لفريق «غلف إف سي» جوان دي اولفيرا، ليصبح رصيد دبا الحصن 34 نقطة، مقابل 21 لمصلحة غلف إف سي.

وفاز الفجيرة بملعبه على الرمس بهدفين نظيفين، سجلهما البلجيكي وليام اوسو ومحمد أحمد، ليصبح رصيده 26 نقطة، بينما تجمد رصيد الرمس عند 10 نقاط، وفاز حتا على مضيفه مصفوت (2-1) وسجل له الإيفواري الباسيرو الحسن وحسين عبدالله بينما سجل لمصفوت محمد الصريدي، ليصبح رصيد حتا 28 نقطة، ومصفوت 14 نقطة، وفاز البطائح على مضيفه الذيد بهدفين نظيفين، سجلهما الايفواري سيكو بابا والبرازيلي رودريغو، ليصبح رصيده 34 نقطة، والذيد 14 نقطة.

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