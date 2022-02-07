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الامارات | فوز «أبوظبي» و«العين» في كأس الصالات لأصحاب الهمم

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فوز «أبوظبي» و«العين» في كأس الصالات لأصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت كأس رئيس الدولة لكرة القدم للصالات لذوي الإعاقة السمعية، مباراتين، فاز في الأولى نادي أبوظبي على نادي الثقة بنتيجة أربعة أهداف لنادي أبوظبي، مقابل هدف وحيد للثقة. وأحرز أهداف «أبوظبي» ذياب العامري وناصر الحمّادي (هدفان لكل لاعب)، وهدف من درمان رشيد للثقة.

والتقى فريق نادي العين مع فريق عجمان في المباراة الثانية، حيث فاز العين بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين. وسجل للعين، سيف خميس (ثلاثة أهداف)، عبدالله مبارك، محمد سالم وعبدالرحمن عبده ولكل منهم هدف. بينما أحرز هدفيّ عجمان سعيد بن مبارك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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