الامارات | زيادة عدد الأجانب في الدوري.. تضر بالمنتخبات وعبء مالي على الأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة عدد الأجانب في الدوري.. تضر بالمنتخبات وعبء مالي على الأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر رياضيون أن زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري أدنوك للمحترفين كرة القدم ستضر بالمنتخبات الوطنية، وعلى رأسها المنتخب الأول، لأن عدداً كبيراً من المواطنين لا يجدون فرصة اللعب مع فرقهم في الدوري.

وشددوا في حديثهم إلى «الإمارات اليوم» على أهمية إعادة النظر في التوصية الخاصة بزيادة عدد الأجانب إلى خمسة، والمقيمين ومواليد الدولة إلى ثلاثة، مشيرين إلى أنهم كانوا يتوقعون أن تكون التوصية بزيادة عدد المقيمين ومواليد الدولة إلى خمسة وليس العكس، خصوصاً من الجنسيات العربية والجنسيات الأخرى المقيمة في الدولة، وليس الأجانب، معللين ذلك بأن المقيمين المميزين سيكون بالإمكان مستقبلاً الاستفادة منهم في المنتخبات الوطنية.

وقالوا إن «الدراسة التي تمت في هذا الخصوص لم تضع أي اعتبار لمسألة تضرر المنتخبات الوطنية، وكذلك الأندية، من زيادة الأجانب، لذلك يجب دراسة التوصية التي تقدمت بها رابطة المحترفين في هذا الخصوص، وإخضاعها لتقييم شامل من الجوانب كافة، لمعرفة إيجابيات وسلبيات وتداعيات هذا الأمر، لاسيما الفنية والمادية، على الأندية، وعلى المنتخب، وكرة الإمارات بشكل عام».

وكان منتدى تطوير الدوري الإماراتي، الذي عُقد أخيراً في دبي، أوصى بتقليص عدد أندية دوري أدنوك اعتباراً من موسم 2023-2024، إلى 12 نادياً بدلاً من 14، بجانب خفض قوائم الأندية إلى 25 لاعباً بدلاً من 36، وزيادة عدد الأجانب إلى خمسة، وثلاثة من المقيمين ومواليد الدولة.

وأكد رئيس مجلس إدارة اتحاد كلباء السابق، عيسى الذباحي، أن «التوصية في حال تحولها إلى قرار رسمي، فإن اللاعب المواطن لن يجد الفرصة الكافية للعب مع ناديه»، مؤكداً أن زيادة عدد الأجانب سيكون لها تأثير سلبي كبير على المنتخبات الوطنية.

وتابع: «أطالب أيضاً بإعادة النظر في الكيفية التي يتم بها حالياً استقطاب اللاعبين المقيمين»، معتبراً أن الأولوية كان يجب أن تكون للمقيمين فعلياً في الدولة، وليس الذين تم استقطابهم من البرازيل وغيرها من الدول، ويكلفون الأندية مبالغ مالية كبيرة.

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق، الدكتور سليم الشامسي، أن «هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية، سواء على المنتخب أو الأندية، من ذلك العبء المالي الكبير الذي يمكن أن تتحمله الأندية في حال زيادة عدد الأجانب». وقال إن الزيادة كان يجب أن تكون في المقيمين بدل الأجانب، كونهم قد يفيدون المنتخبات مستقبلاً، بجانب أن كلفتهم المالية أقل.

بدوره، أكد عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة مشرف الفريق الأول، جمعة العبدولي «أنا ضد هذه التوصية، لأن هذا الأمر سيؤدي إلى تحجيم دور اللاعب المواطن». وأضاف «البعض قد يرى أن اللاعبين المواطنين يمكن أن يستفيدوا من وجود الأجانب، لكن بالنسبة لي فإن هذا العدد مبالغ فيه، لأنه مع خمسة أجانب وثلاثة مقيمين، سيصبح العدد الإجمالي ثمانية لاعبين، ما يقلّص فرصة اللاعبين المواطنين جداً، وبالتالي سيؤثر ذلك في المنتخب، خصوصاً أنه تأثر حالياً بهذا الوضع».

وأكد عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة سابقاً، خالد عوض، أن «زيادة عدد الأجانب في الدوري غير مجدٍ فنياً، كما ستزيد من الكلفة المالية على الأندية، فضلاً أنها ستقلص من فرصة اللاعبين المواطنين، ما يؤثر سلباً في المنتخبات». وأضاف: «ما أؤيده في التوصية هو خفض عدد الأندية من 14 إلى 12 نادياً، كون ذلك سيخلق نوعاً من التنافس بينها، ويرفع من مستواها الفني، لكنني ضد زيادة عدد الأجانب».

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