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الامارات | بوفون بشباك نظيفة للمرة الـ 500

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بوفون بشباك نظيفة للمرة الـ 500 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استمر أسطورة الكرة الإيطالية، جان لويجي بوفون، في صناعة التاريخ،أول من أمس، خلال منافسات (ب)، بعد أن حافظ على نظافة شباكه للمرة الـ500 مع فريقه الحالي روما، إثر التعادل صفر-صفر مع بينفينيتو خلال منافسات الدوري. ويبلغ بوفون 41 عاماً، وله 322 مباراة، معظمها مع يوفنتوس، ومنتخب إيطاليا.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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