الامارات | بوفون بشباك نظيفة للمرة الـ 500

شكرا لقرائتكم خبر عن بوفون بشباك نظيفة للمرة الـ 500 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استمر أسطورة الكرة الإيطالية، جان لويجي بوفون، في صناعة التاريخ،أول من أمس، خلال منافسات الدوري الإيطالي (ب)، بعد أن حافظ على نظافة شباكه للمرة الـ500 مع فريقه الحالي روما، إثر التعادل صفر-صفر مع بينفينيتو خلال منافسات الدوري. ويبلغ بوفون 41 عاماً، وله 322 مباراة، معظمها مع يوفنتوس، ومنتخب إيطاليا.

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