الامارات | سينوت تسعد نيوزيلندا بأول ذهبية في تاريخ «الأولمبياد الشتوي»

شكرا لقرائتكم خبر عن سينوت تسعد نيوزيلندا بأول ذهبية في تاريخ «الأولمبياد الشتوي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منحت زوي سادوفسكي سينوت أول ميدالية ذهبية لنيوزيلندا في تاريخ الألعاب الأولمبية الشتوية، بفوزها أمس بلقب «سلوب ستايل» في منافسات ألواح التزلج (سنوبورد) لدى السيدات. وحافظت ابنة الـ20 عاماً على رباطة جأشها في المحاولة الأخيرة لتدخل تاريخ بلادها. قالت الرياضية المولودة في السويد، قبل أن تنتقل إلى نيوزيلندا في سن السادسة «صراحة أنا في حال صدمة، ولكن يعني لي الكثير أن أمنح نيوزيلندا أول ذهبية أولمبية في الألعاب الشتوية».

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