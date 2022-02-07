الامارات | دموع صلاح تنهمر بعد الخسارة أمام السنغال.. لقب آخر ضاع من بين يديه

شكرا لقرائتكم خبر عن دموع صلاح تنهمر بعد الخسارة أمام السنغال.. لقب آخر ضاع من بين يديه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انهمرت دموع نجم المنتخب المصري، محمد صلاح بعد ضياع اللقب الافريقي للمرة الثانية من بين يديه.

وتأهل صلاح مع الفراعنة لنهائي أمم افريقيا، في عام 2017، لكنه لم ينال اللقب بعد الخسارة من الكاميرون 1/ 2.

وحاول مدرب المنتخب المصري، البرتغالي، كيروش، تهديه اللاعب والذي ابلى بصورة مثالية في المباراة وهدد مرمى ميندي في أكثر من مناسبة.

وكان محمد صلاح يأمل في حصد أول لقب له مع الفراعنة، بعد أن حقق ألقاب عده خلال مسيرته الاحترافية مع ليفربول، أبرزها دوري أبطال أوروبا، ولقب الدوري الإنجليزي.

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