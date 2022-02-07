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الامارات | دموع صلاح تنهمر بعد الخسارة أمام السنغال.. لقب آخر ضاع من بين يديه

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دبي- سيد مصطفى 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انهمرت دموع نجم المنتخب المصري، محمد صلاح بعد ضياع اللقب الافريقي للمرة الثانية من بين يديه.

وتأهل صلاح مع الفراعنة لنهائي أمم افريقيا، في عام 2017، لكنه لم ينال اللقب بعد الخسارة من الكاميرون 1/ 2.

وحاول مدرب المنتخب المصري، البرتغالي، كيروش، تهديه اللاعب والذي ابلى بصورة مثالية في المباراة وهدد مرمى ميندي في أكثر من مناسبة.

وكان محمد صلاح يأمل في حصد أول لقب له مع الفراعنة، بعد أن حقق ألقاب عده خلال مسيرته الاحترافية مع ، أبرزها ، ولقب .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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