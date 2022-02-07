شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تواجه أوليفيا فيتشر في نهائي بطولة سينسيناتي لسيدات الإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، مباراة الدور النهائي ببطولة سينسيناتي لسيدات الإسكواش، والتى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 2 إلى 7 فبراير الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار، وتلتقي نوران مع منافستها الأمريكية أوليفيا فيتشر.

وكانت نوران قد فازت في مباراة الدور نصف النهائي على منافستها الانجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 30 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-3, 11-2.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر فبرايرالجاري، وواصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر السادس عشر على التوالى، منذ اعتلائها صدارة التصنيف فى نوفمبر العام الماضي.

وتأتى نوران جوهر لاعبة وادي دجلة فى المركز الثانى بالتصنيف، واحتفظت هانيا الحمامي بالمركز الثالث، والأمريكية أماندا صبحي بالمركز الرابع، واستمرت سلمى هاني في المركز السابع، وروان العربي بالمركز التاسع.