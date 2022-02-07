شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 6\2\2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الأحد الكثيرمن الأحداث و الاخبار الهامة ، على رأسها حصول الفريق على 31 مليون جنيه بعد التأهل لنصف نهائى مونديال الأندية ، و تخصيص طائرة لنقل 5 لاعبين من الكاميرون للإمارات .

الأهلي يوفر طائرة خاصة لنقل 5 لاعبين من الكاميرون إلى الإمارات

استقر مسئولو النادي الأهلي، بالاتفاق مع نظرائهم فى اتحاد الكرة ووزارة الرياضة، على تجهيز طائرة خاصة لنقل لاعبي الأهلي بالمنتخب الوطني من الكاميرون إلى الإمارات للانضمام للمارد الأحمر فى مونديال الأندية. الأهلي يستخدم تكنولوجيا جديدة فى القياسات البدنية على طريقة ليفربول ومان سيتي أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، استخدام تكنولوجيا «GNSS» الجديدة فى القياسات البدنية للاعبى الفريق بداية من المران الجماعى الذى أقيم اليوم على ملعب الكريكيت بأبوظبى فى الإمارات. مران الأهلي فى الإمارات.. ضربات ثابتة وفقرة لحراس المرمى استعدادا لبالميراس اختتم الجهاز الفنى للأهلى مران الفريق على ملعب الكريكيت فى أبوظبى بالإمارات، ظهر اليوم، بفقرات للتدريب على الكرات العرضية والضربات الثابتة، وكذلك التصويب على المرمى. الأهلي يحصل على 31 مليون جنيه بعد التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية يحصل النادي الأهلي على مكافأة قدرها 2 مليون دولار، ما يعادل 31 مليون جنيه مصرى، بعد التأهل لنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالإمارات بالفوز على مونتيري المكسيكي فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس، السبت، على استاد آل نهيان في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية. لاعبو الأهلي يتابعون نهائي أفريقيا بفندق إقامتهم في الإمارات حرص لاعبو النادى الأهلى على مشاهدة ومتابعة مباراة مصر والسنغال فى نهائي بطولة الأمم الأفريقية التى تقام بالكاميرون على اللقب الأفريقى بفندق إقامتهم بالإمارات حيث يشاركون بمونديال الأندية.

هنا جودة نجمة تنس الطاولة بالأهلى تحترف فى الدوري السويدي

انضمت هنا جودة، لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة والنادي الأهلي، لصفوف إسلوف السويدي حتى نهاية الموسم الجاري.