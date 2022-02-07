شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لاتفوتك اليوم الأحد 6\2\2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022 ، الكثير من الأحداث الرياضية الهامة ، على رأسها خسارة مصر لقب أفريقيا أمام السنغال ، و تخفيض عقوبة كيروش لمباراة واحدة ، و تخصيص الاهلى طائرة لنقل 5 لاعبين من الكاميرون للإمارات.

منتخب مصر يخسر أمام السنغال بركلات الترجيح ويفقد بطولة أمم أفريقيا

خسر منتخب مصر لقب كأس الأمم الأفريقية بعد الهزيمة من السنغال بنتيجة 4 / 2 فى ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي فى المباراة التي جمعتهما مساء الأحد باستاد أولمبي فى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

الأهلي يوفر طائرة خاصة لنقل 5 لاعبين من الكاميرون إلى الإمارات

استقر مسئولو النادي الأهلي، بالاتفاق مع نظرائهم فى اتحاد الكرة ووزارة الرياضة، على تجهيز طائرة خاصة لنقل لاعبي الأهلي بالمنتخب الوطني من الكاميرون إلى الإمارات للانضمام للمارد الأحمر فى مونديال الأندية.

وافق يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على منح محمد صلاح نجم منتخب مصر يوما إجازة إضافيا حال فوزه بكأس أمم أفريقيا مع الفراعنة الليلة أمام السنغال.