شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخسر أمام السنغال بركلات الترجيح ويفقد بطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر لقب كأس الأمم الأفريقية بعد الهزيمة من السنغال بنتيجة 4 / 2 فى ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي فى المباراة التي جمعتهما مساء الأحد باستاد أولمبي فى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح كل من أحمد سيد زيزو ومروان حمدي، بينما أهدر محمد عبد المنعم ومهند لاشين، وسجل للسنغال كاليدو كوليبالي وعبدو ديالو وبامبا ديانج وساديو ماني، بينما أهدر بونا سار.

جاءت بداية المباراة بأفضلية من نصيب منتخب السنغال الذي شن أكثر من هجمة من الجبهة اليمنى لمنتخب مصر، حتى تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة نتيجة عرقلة ساديو ماني لاعب السنغال من قبل محمد عبد المنعم، وتقدم ساديو ماني لتسديدها ولكن تصدى لها ببراعة محمد أبو جبل في الدقيقة السادسة وحولها إلى ركلة ركنية ويحافظ على نظافة شباك الفراعنة.

وهدد إسماعيلا سار مرمى منتخب مصر في الدقيقة 12 بعد استلام تمريرة على حدود منطقة الجزاء وسددها على مرمى الفراعنة ولكن أمسك بها أبو جبل، وتحصل منتخبنا الوطني على ركلة حرة في الدقيقة 13 ولعبها صلاح داخل منطقة الجزاء ولكن لم يحسن لاعبي الفراعنة التعامل معها.

ونجح منتخب مصر في التحكم في رتم المباراة بعد مرور 12 دقيقة من عمر المباراة، في محاولة للتحكم في رتم المباراة، وبدأ في تنظيم خطوطه في محاولة لفتح ثغرات بدفاع السنغال والوصول إلى مرمى ميندي.

وشن اسماعيلا سار هجمة خطيرة في الدقيقة 18 على مرمى منتخب مصر من الجبهة اليسرى بعدما مر من أحمد فتوح ولعب عرضية قوية ولكنها مرت بسلام على مرمى الفراعنة ووصلت إلى رمية تماس من الجهة اليمنى، واستمرت محاولات أسود التيرانجا في تهديد مرمى الفراعنة في أكثر من كرة خاصة من الجبهة اليسرى لأبناء النيل.

وهدد محمد صلاح مرمى السنغال لأول مرة في الدقيقة 28 بعدما استلم الكرة خارج منطقة الجزاء وراوغ أكثر من لاعب في دفاع السنغال وسددها على المرمى ولكن أمسك بها ميندي، وصوب سار كرة على مرمى الفراعنة في الدقيقة 35 من الجبهة اليسرى ولكن مرت أعلى عارضة مرمى أبو جبل.

وشن محمد صلاح هجمة خطيرة على مرمى السنغال في الدقيقة 43 بعدما استلم كرة طولية من الجبهة اليمنى خلف دفاع أسود التيرانجا وصوب الكرة بيسراه تجاه المرمى ولكن حولها ميندي إلى ركنية وصوب كوياتي تصويبة قوية على مرمى الفراعنة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر لأبو جبل، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

وتحصل منتخب السنغال على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 47 من على حدود منطقة الجزاء نتيجة عرقلة ساديو ماني من قبل حمدي فتحي، وسددها ادريسا جانا جايه مباشرة على المرمى ولكنها مرت أعلى عارضة أبو جبل، وهدد جانا جايه مرمى أبو جبل مرة أخرى في الدقيقة 50 بتصويبة من داخل منطقة الجزاء ولأكن أمسك بها جابسكي.

وأنقذ أبو جبل هجمة خطيرة لمنتخب السنغال في الدقيقة 53 من الجبهة اليسرى بعدما أمسك بالكرة قبل أن تصل إلى قدم ديادو الذي كان يستعد لتصويبها في المرمى، وعاد جابسكي لإنقاذ مرماه مجددا في الدقيقة 56 بعد تصديه لعرضية سيسيه.

وأجرى منتخب مصر ثلاث تغييرات في الدقيقة 55 بنزول محمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو ومروان حمدي بدلا من عمرو السولية وعمر مرموش ومصطفى محمد، لتنشيط هجوم الفراعنة، الذي شهد تراجعا في الشوط الثاني، وحصل منتخب السنغال على ركلة حرة في الدقيقة 59 نتيجة عرقلة اسماعيلا سار من محمود الونش ولم يحسن استغلالها لاعبي أسود التيرانجا.

وأجرى منتخب السنغال تغييره الأول في الدقيقة 66 بنزول بابا جاي بدلا من شيخو كوياتي، وهدد محمد عبد المنعم مرمى السنغال برأسية بارعة في الدقيقة 69 بعد تلقيه كرة ثابتة من ركلة حرة من الجبهة اليسرى ولكنها مرت أعلى عارضة مرمى السنغال، وتحصل الفراعنة على ركلة حرة جديدة في الدقيقة 72 ولعبها زيزو داخل منطقة الجزاء ولكن حولها دفاع السنغال بعيدا عن مناطق الخطورة.

وهدد مروان محسن مرمى السنغال في الدقيقة 75 بعد استقبال عرضية من فتوح من الجبهة اليسرى ولكن صوبها برأسه بعيدا عن الثلاث خشبات، وأجرى منتخب السنغالي تغييرين في الدقيقة 77 بخروج اسماعيلا سار وديادو ونزول بولاي ديا وبامبا ديانج، وحصل منتخب السنغال في الدقيقة 79 نتيجة عرقلة ماني من قبل حمدي فتحي، وسددها سيس مباشرة على مرمى الفراعنة ولكنها مرت أعلى عارضة أبو جبل.

وهدد بامبا ديانج لاعب السنغال مرمى الفراعنة في الدقيقة 85 بتصويبة قوية بعد استقبال عرضية من الجبهة اليمنى ولكنها سددها بعيدا عن مرمى أبو جبل، وحصل منتخب مصر على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 89 من خارج منطقة الجزاء ولعبها زيزو داخل منطقة الجزاء ولكن مرت من أمام كل اللاعبين وتحولت إلى ركلة مرمى، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية الشوط الثاني واحتكم الفريقين إلى أشواط إضافية.

وتصدى أبو جبل لانفراد بامبا ديانج في الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الأول، وحصل منتخب السنغال على ركلة حرة في الدقيقة 94 ولعبها داخل منطقة الجزاء ولكنها مرت بسلام وتحولت إلى رمية تماس للفراعنة، وأجرى الفراعنة تغيير رابع بنزول مهند لاشين بدلا من حمدي فتحي في الدقيقة 99 من عمر المباراة.

واستلم تريزيجيه كرة خطيرة من فتوح في الدقيقة 100 من عمر المباراة وحاول تسديدها بعد الاستدارة ولكن سددها ضعيفة في يد ميندي، فيما شن السنغال هجمة بعدها مباشرة من الجبهة اليمنى ولعبها عرضية ووصلت على جاييه الذي لعبها على مرمى الفراعنة قبل أن يبعدها أبو جبل إلى ركنية.

تحصل منتخب مصر على ركلة حرة من الجبهة اليمنى في الدقيقة 107 ولعبها زيزو داخل منطقة الجزاء ولعبها الونش برأسه ولكنها وصلت إلى دفاع السنغال، وتصدى جابسكي لهدف محقق للسنغال في الدقيقة 115 من تصويبة ديانج الصاروخية وحولها إلى ركلة ركنية.

وصوب مروان حمدي تسديدة قوية على مرمى السنغال في الدقيقة 116 من دخل منطقة الجزاء ولكن حولها ميندي إلى ركنية، وأخطأ ميندي في التعامل مع الركنية ولكن تدارك دفاع أسود التيرانجا الخطأ وحول الكرة إلى ركنية، ووصلت الركنية إلى الونش التي لعبها رأسية ولكن بعيدا عن الثلاث خشبات، وانتهى الشوط الإضافي الثاني بدون أهداف ليلجأ الفريقين إلى ركلات ترجيح.

وخاض منتخب مصر مباراة السنغال بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمى وإمام عاشور ومحمد عبد المنعم ومحمود الونش وأحمد فتوح في الدفاع وحمدي فتحي وعمر السولية ومحمد النني في الوسط ومحمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش في الهجوم.

وخاض السنغال مباراة منتخب مصر بتشكيل مكون من، "إدوارد ميندي، سيسيه، كاليدو كوليبالي، إدريسا جي، نامباليز ميندي، شيخو كوياتي، ساديو ماني، اسماعيلا سار، فامارا ديدو، بونا سار، عبدو ديالا".