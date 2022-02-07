شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. الحضري يعطي زجاجة التعليمات للحارس أبو جبل قبل بداية ركلات الجزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح عصام الحضرى مدرب حراس منتخب مصر، التعليمات للحارس محمد أبو جبل عبر زجاجة مياه قبل بداية ركلات الترجيح وانتهى الشوط الإضافي الثاني من مباراة منتخب مصر ضد السنغال بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما مساء الأحد على استاد أولمبي فى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، ليحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح لتحديد بطل النسخة الحالية من أمم إفريقيا.

جاءت بداية المباراة بأفضلية من نصيب منتخب السنغال الذي شن أكثر من هجمة من الجبهة اليمنى لمنتخب مصر، حتى تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة نتيجة عرقلة ساديو ماني لاعب السنغال من قبل محمد عبد المنعم، وتقدم ساديو ماني لتسديدها ولكن تصدى لها ببراعة محمد أبو جبل في الدقيقة السادسة وحولها إلى ركلة ركنية ويحافظ على نظافة شباك الفراعنة.