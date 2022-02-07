شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 6 \2 \2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022 الكثير من الأحداث الرياضية المهمة، على رأسها تخفيض عقوبة كيروش لمباراة واحدة، وتخصيص الاهلى طائرة لنقل 5 لاعبين من الكاميرون للإمارات.
الأهلي يوفر طائرة خاصة لنقل 5 لاعبين من الكاميرون إلى الإمارات
استقر مسئولو النادي الأهلي، بالاتفاق مع نظرائهم فى اتحاد الكرة ووزارة الرياضة، على تجهيز طائرة خاصة لنقل لاعبي الأهلي بالمنتخب الوطني من الكاميرون إلى الإمارات للانضمام للمارد الأحمر فى مونديال الأندية.
تخفيض عقوبة كيروش بإيقافه مباراة واحدة
قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تخفيض عقوبة إيقاف كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر من مباراتين لمباراة واحدة، بعد طرده فى مباراة الكاميرون فى نصف النهائى.
منتخب سلاح السيف يتوج بذهبية كأس العالم
توج منتخب مصر للشباب لسلاح سيف المبارزة بالميدالية الذهبية فى بطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة، والمقامة فى بلجراد عاصمة صربيا، فى الفترة من 6 فبراير وحتي 7 فبراير.