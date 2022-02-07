شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 6 \2 \2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022 الكثير من الأحداث الرياضية المهمة، على رأسها تخفيض عقوبة كيروش لمباراة واحدة، وتخصيص الاهلى طائرة لنقل 5 لاعبين من الكاميرون للإمارات.

الأهلي يوفر طائرة خاصة لنقل 5 لاعبين من الكاميرون إلى الإمارات

استقر مسئولو النادي الأهلي، بالاتفاق مع نظرائهم فى اتحاد الكرة ووزارة الرياضة، على تجهيز طائرة خاصة لنقل لاعبي الأهلي بالمنتخب الوطني من الكاميرون إلى الإمارات للانضمام للمارد الأحمر فى مونديال الأندية.

وافق يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على منح محمد صلاح نجم منتخب مصر يوما إجازة إضافيا حال فوزه بكأس أمم أفريقيا مع الفراعنة الليلة أمام السنغال.